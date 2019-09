Frp følgjer opp Rajas «brun propaganda»-utspel

innenriks

Ei rekke Frp-arar tar til motmæle mot fråsegna, og fleire gir uttrykk for at dei opplever ordbruken som sårande. Det er venta at saka blir tema på Frps sentralstyremøte fredag, ifølgje Dagbladet.

I Frp skal fleire i utgangspunktet ha vore villige til å la utsegna fare for å gi Venstre-leiar Trine Skei Grande olbogerom. Men saka fekk ny tyngde etter at Grande i helga tok Raja i forsvar, understrekar Frp-representantar til avisa.

– Ein partileiar i regjering kan ikkje skulde oss for å drive rasistisk eller brun propaganda. Eg er veldig overraska over at Trine Skei Grande støttar Raja, seier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp).

Internt i Frp skal det no vere ei forventning om at det kjem ei beklaging.

Rabalderet starta med at Raja i eit intervju med NRK tok eit oppgjer med Frps retorikk i valkampen.

– Vi skal seie klart og tydeleg ifrå kvar gong Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kjem med brun propaganda. Då skal ikkje lenger Venstre teie. Å teie er å akseptere. Og eg nektar i fortsetjinga å akseptere, sa Raja, som viste til valkamputspel om snikislamisering og båtmigrantar.

Fleire fylkesleiarar i Venstre har gjennom helga støtta Raja. Laurdag gjekk Grande ut og slo fast at Raja uttalte seg som representant av heile partiet.

