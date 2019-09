Dale vil ha slutt på parkeringskaos for elsparkesyklar

innenriks

Han ber utleigeselskapa rydde opp i parkeringsproblemene og foreslå løysingar som gjer bruken av elsparkesyklar tryggare. Viss ikkje opnar han for å regulere bransjen strengare.

– Elsparkesyklane gir eit etterspurt tilbod til veldig mange forbrukarar, noko eg i utgangspunktet synest er bra, understrekar Dale, men han vedgår det er nokre negative konsekvensar.

Ikkje alle som bruker elsparkesyklar, følgjer reglane. Dei køyrer i stor fart innimellom fotgjengarar og er til fare både for seg sjølv og andre. Og mange set frå seg sykkelen midt på fortauet, i staden for å parkere dei ute av vegen for folk flest. Måndag kalla Dale utleigarane inn for å be dei rydde opp.

– Vi har reglar for elsparkesykkel på same måte som for sykkel. Men parkeringa har vi ikkje nokon veldig god regulering på, vedgår han.

– Vi håper vi skal få til ein frivillig, god nok ordning mellom aktørane og kommunen, seier han, utan at han vil foreslå noko løysing.

Viss ikkje bransjen ordnar opp sjølv, vil Dale vurdere å gi kommunen større moglegheiter til å lage reglar for parkering og sonar der elsparkesyklane må køyre saktare. Utleigarane har ved hjelp av GPS-teknologi moglegheit til å setje ned farten på sparkesyklane i enkelte område.

