Analytikar ventar ein oljepris opp mot 70 dollar fatet

I det Oslo Børs opna for veka måndag morgon, var prisen for eit fat nordsjøolje på rundt 66 dollar – nesten 9 prosent meir enn kva fatet gjekk for fredag kveld. På det meste steig oljeprisen med snautt 20 prosent som følgje av frykt for konsekvensane angrepet mot oljeinstallasjonar i Saudi-Arabia i helga vil ha for den globale oljeforsyninga framover.

I Asia har oljerelaterte aksjar stige kraftig på børsane. Det knyter seg naturleg endå ei viss spenning til utviklinga på Oslo Børs som vanlegvis er spesielt oljesensitiv.

Equinor steig nesten 5 prosent umiddelbart etter børsopning, medan Aker BP steig 5,5 prosent og DNO er opp 5,40 prosent.

Store oljelager

Vi kan komme til å sjå oljeprisar på oppunder 70 dollar fatet inntil produksjonen er tilbake for fullt – òg sjølv om Opec og USA kompenserer for bortfallet av saudiarabisk olje med leveransar frå eigne lager, meiner analytikar Joachim Bernhardsen i Nordea Markets. Han påpeikar òg at rundt 2 millionar fat – av eit anslått dagleg produksjonsbortfall på drygt 5 millionar fat – kan vere tilbake på marknaden allereie måndag.

– Før heile anlegget er oppe og går igjen snakk vi nok om veker. Det kan legge press på oljeprisen framover, og vi trur vi kan sjå nivå opp mot 70 dollar per fat. Både Opec og USA har òg betydelege lager med olje som vil bli nytta for å dekke inn den tapte produksjonen, det taler for at oljeprisoppgangen kan vere mellombels, skriv han i morgonrapporten sin.

Kraftigast sidan Kuwait-invasjonen

Også DNB trur reaksjonen på droneangrepet i helga er høgst mellombels, og poengterer at marknaden allereie har korrigert noko av den første prisoppgangen – den kraftigaste sida Iraks invasjon av Kuwait i 1990. USA og Det internasjonale energibyrået (IEA) overvaker situasjonen, og det er snakk om eit mogleg hastemøte i Opec for å diskutere eventuell produksjonsauke.

– Trass i det betydelege produksjonsbortfallet frå Saudi-Arabia akkurat no vil ikkje globalt oljetilbod bli verande redusert med 5 prosent per dag i lang tid framover. Det tilseier òg at effekten på oljeprisen på sikt truleg ikkje vil bli like dramatisk som ein kan få inntrykk av ved første augekast, skriv Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

