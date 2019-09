Analyse: Flytande havvind gull verd for Noreg, men satsing blir kravd

innenriks

Viss Noreg skal kunne hente ut verdiskapingspotensialet knytt til utviklinga av ein norsk industri innan flytande havvind, er særleg fire faktorar essensielle. Det viser ein analyse Menon Economics har gjennomført på oppdrag frå Norwegian Offshore Wind-klynga i samarbeid med Eksportkreditt Noreg, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger.

Analysen oppgir å vere den første i sitt slag. Den seier at om dei fire essensielle faktorane er til stades, kan verdiskapings- og sysselsetjingspotensialet for norsk næringsliv vere opptil 117 milliardar kroner og 128.400 årsverk over ein 30-årsperiode. Dei nedre estimata er 74.300 årsverk og 69 milliardar over ein 30-årsperiode.

Handle raskt

Då må det likevel ein aktiv heimemarknad til i Noreg, vi må vere tidleg ute med utvikling av flytande havvind, styresmaktene må ha ein tydeleg visjon, og det må vere tilpassa verkemiddel til stades for å realisere flytande havvindutbyggingar.

Menons analyse er basert på ei subsidiert utbygging av to flytande havvindparkar på 500 megawatt kvar på 2020-talet, og ein norsk marknadsdel innan flytande havvind på 80 prosent nasjonalt og 20 prosent globalt.

Marknaden for botnfast havvind er allereie dominert av internasjonale aktørar, men flytande havvind er ein førebels umoden marknad. Den veks likevel raskt, og Noreg må komme på bana å ta ei leiande rolle og kapre betydelege marknadsdelar, meiner bransjen.

I dag er det berre éin flytande havvindpark i verda, Equinors Hywind Scotland som består av fem vindturbinar på 6 MW kvar.

Er i gang

– Norske olje- og gassaktørar har jobba med teknologi knytt til flytande installasjonar i ei årrekke, og den norske offshore leverandørindustrien er verdsleiande på sitt felt. Å kapitalisere på denne kompetansen vil vere ein viktig premiss for framveksten av ein norskbasert industri knytt til flytande havvind, seier Gunnar Birkeland, CEO i UNITECH Offshore og styreleiar i Norwegian Offshore Wind klynga.

Ifølgje Menon-analysen vil den samla omsetninga for flytande havvind liggje mellom 1.900 og 3.400 milliardar kroner globalt i perioden mellom 2020 og 2050.

I august fekk Equinor og resten av partnarskapet bak den flytande vindmølleparken Hywind Tampen 2,3 milliardar kroner i statsstøtte til det som blir den største flytande havvindparken i verda.

Beløpet til anlegget som skal bidra til å forsyne oljefelta Gullfaks og Snorre med fornybar energi, er det største frå statsføretaket Enova nokosinne. Det er Olje- og energidepartementet som gir den endelege godkjenninga før prosjektet kan byggjast. Kvar mølle der skal bere ein turbin med effekt på 8 MW.

