Stripete demonstrantar protesterte mot riving av Y-blokka

Demonstrantane var ikledde striper for å heidre kunstnaren Pablo Picasso, som står bak fleire verk i det karakteristiske bygget. Det mest kjente er «Fiskarane», som er ein integrert del av fasaden.

Initiativet til demonstrasjonen kjem frå Henie Onstad Kunstsenter, som vil kaste lys på den massive motstanden som finst mot rivinga. Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka deltok òg i demonstrasjonen.

Demonstrantane reagerer på rivingsvedtaket for bygget, som dei meiner er fatta på tvers av demokratiske spelereglar. Oslo kommune har gitt klarsignal til å rive Y-blokka. Rivingsarbeidet startar i oktober.

– Vedtaket viser ikkje at fullgode alternativ for bevaring finst, og det blir ikkje tatt omsyn til dei unike arkitektoniske og kunstnariske kvalitetane som eksisterer i Y-blokka, seier direktør Tone Hansen for Henie Onstad Kunstsenter.

Eitt av argumenta for riving har vore at regjeringskvartalet ikkje kan byggast over ring 1, som går i tunnel under delar av Y-blokka.

– Argumentet om at Y-blokka skal rivast på grunn av tryggleikstiltak har falle, og det finst mange gode forslag til kva bygningen kan brukast til. Det er på tide å lytte til det store engasjementet for bevaring, seier Hansen.

