Sp vart valvinnar i Steigen – tapte kampen om ordføraren

Sp gjorde sitt beste val i kommunen nokosinne etter å ha hatt ordføraren i tolv år. Likevel glapp makta, skriv NRK.

Grunnen er eit valteknisk samarbeid mellom dei fem partia SV, Ap, Venstre, Høgre og Frp. Onsdag kveld skreiv dei under ein avtale som støttar SVs Aase Refsnes som ordførar i Steigen dei neste fire åra.

SV fekk 16,4 prosent av stemmene i Steigen, medan Arbeidarpartiet fekk 17,3. Sp gjekk på si side fram med drygt 13 prosentpoeng til 40,8 prosent, viser valresultatet.

– Eg har stor respekt for valresultatet og det mandatet Sp fekk. Eg forstår sjølvsagt at dei kan bli skuffa av dette, men håper verkeleg at vi kan finne saman i viktige politiske saker, seier Refsnes til NRK.

