Solberg: – Vi legg ikkje skjul på at vi er skuffa

innenriks

Høgre-leiaren samanfatta valet og valkampen for partiet sitt sentralstyre på Gardermoen fredag.

– Vi legg ikkje skjul på at vi er skuffa over resultatet, sa Solberg.

Ho understreka at Høgres viktigaste jobb no er å finne ut kvifor mange veljarar ikkje stemte på partiet.

– Viss vi ser på historia, har eg dansa i sigersrus til dårlegare resultat enn dette. Men vi blir sjølvsagt først og fremst målte på om vi går fram eller tilbake frå det førre valet, sa partileiaren.

Samansett

Ho minte om at Høgre har bak seg 14 kommuneval med under 20 prosents oppslutning dei siste 90 åra og ni val med eit resultat rundt eller over dei 20,1 prosentane Høgre fekk sist måndag.

Solberg understreka at Høgre mista veljarar til Senterpartiet, Arbeidarpartiet, bomlistene og Miljøpartiet Dei Grøne. I tillegg sat nokre tidlegare Høgre-veljarar heime.

– Veljartapet er samansett, og dei har gått ulike stader, sa Solberg.

Få lyspunkt

For Høgre og regjeringa var det få lyspunkt i valet. Høgre gjekk kraftig tilbake samanlikna med både førre lokalval i 2015 og med stortingsvalet for to år sidan. Samtidig fall òg Høgres tre samarbeidsparti tilbake.

Solberg brukte mykje tid i talen sin fredag på jobbskaping, skulepolitikk og klima. Ho understreka at ein god økonomi og jobbskaping er heilt sentralt for å løyse klimakrisa.

– Det er ikkje mogleg å klare det grøne skiftet utan bedrifter som går med overskot, sa Solberg.

Dette står òg sentralt i Høgres distriktspolitikk, understreka ho.

– Distriktspolitikken vår må bygge på vekst og utvikling, ikkje på at alt var betre før, sa Solberg.

