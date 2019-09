Slik skal Høgre komme på offensiven i klimapolitikken

innenriks

Høgre-leiaren brukte mykje tid på klimapolitikken då ho samanfatta valet og valkampen for partiet sitt sentralstyre på Gardermoen fredag.

– Eg har sagt på spøk, men også på alvor at det ikkje finst nok idealistar i verda til å løyse klimakrisa, sa Solberg.

Miljøpartiet Dei Grøne stal veljarar frå Høgre i lokalvalet, og ikkje minst i Oslo og andre storbyar voks MDG kraftig, medan Høgre gjekk tilbake.

– Vi må jobbe med gode industrielle næringsstrategiar for å få dette til. Det er ikkje ei motsetning mellom vekst og å få ned utsleppa. Det er ikkje slik at næringslivet er skurkane. Vi kjem til å trenge økonomiske musklar for å investere i det grøne skiftet, sa ho.

Ikkje berre olje

Solberg viste til at regjeringa i sektor etter sektor legg til rette for at det skal lønne seg å vere miljøvennleg.

Nullutsleppsfond for næringstransporten, ein forpliktande klimaavtale med EU, ein klimaavtale med landbruket og handlingsplanar for grøn skipsfart og alternativt drivstoff er blant døma ho trekker fram.

– Kvifor har de ikkje klart å få større utteljing på klima med dette utgangspunktet?

– I Noreg blir veldig mykje av klimapolitikken definert av spørsmålet om ja eller nei til oljeverksemd, som eg ikkje meiner er det store klimaspørsmålet i Noreg, seier Solberg til NTB.

– Jobben vår er faktisk å snakke om korleis vi kan få ned utsleppa utan å kutte utviklinga, og at teknologivegen er den riktige.

Statsministeren meiner optimismen og teknologitrua til Høgre skil partiet frå MDG i klimapolitikken.

– Vi er skuffa

For Høgre og regjeringa var det få lyspunkt i valet. Høgre gjekk kraftig tilbake samanlikna både med førre lokalval i 2015 og med stortingsvalet for to år sidan. Samtidig fall òg Høgres tre samarbeidsparti tilbake.

– Vi legg ikkje skjul på at vi er skuffa over resultatet, sa Solberg, som no vil finne ut kvifor mange veljarar vende partiet ryggen.

Ho minte samtidig om at Høgre har bak seg 14 kommuneval dei siste 90 åra med under 20 prosents oppslutning og 9 val med eit resultat rundt eller over dei 20,1 prosentane Høgre fekk sist måndag.

– Viss vi ser på historia, har eg dansa i sigersrus til dårlegare resultat enn dette. Men vi blir sjølvsagt først og fremst målte på om vi går fram eller tilbake frå det førre valet, sa partileiaren.

Solberg understreka at Høgre mista veljarar til Senterpartiet, Arbeidarpartiet, bomlistene og MDG. I tillegg vart nokre tidlegare Høgre-veljarar heime.

– Veljartapet er samansett, og dei har gått ulike stader, sa Solberg.

