Reklameomsetninga går ned, men veks kraftig på nett

Gjennom årets første åtte månader er det omsett reklame via mediebyråa for totalt 6,09 milliardar kroner – samanlikna med 6,47 milliardar på same tid i fjor. Det er ein nedgang på 5,9 prosent.

Ved utgangen av juli i år var den totale nedgangen på 6,9 prosent. Men ein langt betre august månad har dempa nedgangen noko.

– Vi ser ein liten oppgang i august månad samanlikna med tilsvarande månad i fjor. Så får vi håpe at dette er berre starten på ein opptur for hausten 2019. Det står att å sjå – og det er lov å håpe, seier dagleg leiar Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

Reklameomsetninga voks både på nett og på TV førre månad, høvesvis med 12,2 og 2,4 prosent.

Medan TV står for den største nedgangen så langt i år (8,1 prosent), går omsetninga av nettreklame ned berre 1,4 prosent samanlikna med same tidspunkt i fjor.

– Sånn sett har internett gode moglegheiter til å komme på den positive sida – og det kjapt. Det skal ein veldig god haust til for at TV skal klare det tilsvarande, seier Larsen.

