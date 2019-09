Orderud-dømte Lars Grønnerød er død

innenriks

Grønnerød vart dømt til 18 års fengsel for medverknad til trippeldrapet på Orderud gard i 1999. Han vart lauslaten i 2013.

– Det er forferdeleg trist. Eg har hatt jamleg kontakt med Lars på telefon og sosiale medium heilt fram til no, seier advokat Steinar Wiik Sørvik, som var Grønnerøds forsvarar under Orderud-rettssaka, til avisa.

– Familien stadfestar at Lars er gått bort. Familien er i djup sorg. Dette er ei privatsak, og familien håper på forståing for at ein ikkje ønsker offentleg merksemd rundt dette, seier familien i ei fråsegn til Dagbladet.

Drapa på Orderud gard i Sørumsand skjedde natt til pinseaftan 22. mai 1999. Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og dottera deira Anne Orderud Paust vart skotne og drepne i kårbustaden på garden.