Norsk atomlagring er i strid med internasjonale krav, meiner Direktoratet for atomtryggleik

Det skriv Teknisk Ukeblad.

17 tonn med atombrensel ligg lagra i Halden og på Kjeller utanfor Oslo. Reaktoren på Kjeller vart lagt ned tidlegare i år, medan Halden-reaktoren stengde i fjor. Dei to hadde då vore i drift sidan høvesvis 1967 og 1958.

Institutt for energiteknikk (IFE), som eig lagera, fekk i januar i fjor eit pålegg frå Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) om å bygge nye lager innan juni i år, men det har enno ikkje skjedd. DSA peikar på at lagera er gamle, og at dei vart bygde i ei tid med mindre strenge krav. Vassinntrenging og for lite lagringskapasitet er to av årsakene til at dei etterlyser nye lager.

– Dette betyr at tryggingsbarrierane ikkje er intakte. Dette er bakgrunnen for at DSA har pålagt IFE å gjennomføre tiltak for å utbetre lagringsforholda for brenselet og å etablere eit nytt lager for brukt brensel i tråd med internasjonale tilrådingar og standardar, skriv seksjonssjef Solveig Dysvik i DSA i ein e-post til TU.

IFE fekk frist til 15. august om å oppdatere DSA om framtidsplanane for dei nye lagera, men ifølgje instituttet var «et begrenset antall ansatte med kritisk kompetanse» årsaka til at fristen ikkje kunne overhaldast.

Instituttet har no fått ein ny frist til 20. september til å legge fram ein oppdatert framdriftsplan.

