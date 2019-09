Fiskebrukeigar dømt for utnytting av utanlandsk arbeidskraft

innenriks

Striden handla om at elleve litauiske arbeidarar ikkje fekk betalt overtid, sjølv om dei arbeidde betydeleg overtid. Norske arbeidarar ved fiskebruket fekk derimot betalt for overtidstimar, skriv NRK.

Fiskebruket er i Lofoten tingrett dømt til å betale 431.049 kroner for overtidstimane til arbeidstakarane. Samla må fiskebruket ut med 3,7 millionar kroner i oppreisning og for erstatning for økonomisk tap av dei urettmessige oppseiingane.

Den tidlegare leiaren av selskapet står personleg ansvarleg for å betale tilbake over 2 millionar kroner av dette til arbeidarane, sjølv om selskapet er konkurs.

