Færre studentar drar ut i verda

– Etter å ha sett ei jamn stigning i talet på norske studentar i utlandet over fleire år, ser vi no ein nedgang. For gradsstudiar er det fjerde året talet går ned, medan det for delstudiar har vore ganske stabilt fram til det siste året, seier administrerande direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen.

15.941 studentar fekk støtte til å ta ei heil grad utanlands, medan dei resterande 8.142 fekk støtte til å ta delar av utdanninga i utlandet, via sin norske lærestad.

– Vi oppmodar studentane til å orientere seg breitt. Det er mange spennande land å studere i, og det er mogleg å få støtte til å lære seg språket før du startar på sjølve utdanninga. Eit utvekslingsopphald som ein del av ei norsk grad, kan vere eit godt alternativ til å ta heile grada ute, seier Funnemark.

Storbritannia er favoritten

Storbritannia toppar lista som favoritten til norske studentar. I undervisningsåret 2018–2019 fekk heile 4.059 studentar støtte til å ta heile utdanninga si i Storbritannia. Landet er likevel òg det landet der delen norske studentar går mest ned.

Også Danmark, USA, Polen og Ungarn tiltrekker seg mange norske studentar. Australia er det mest populære landet for delstudium. 1.184 studentar tok turen «down under» i fjor, noko som er fleire enn det førre året.

Studiet som er mest populært, er medisin. 3.097 studentar fekk i fjor støtte til gradsstudium i medisin. Fag som psykologi, ingeniørfag, kunstfag og veterinærmedisin toppar òg lista.

Flest kvinnelege studentar

61 prosent av dei som tok eit gradsstudium i utlandet i fjor, var kvinner, medan 39 prosent var menn. Kvinnedelen er høgast på veterinærstudium, med 90 prosent, og lågast på IT-fag – 29 prosent.

Det er viktig å skaffe seg internasjonal erfaring, understrekar forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Vi ønsker at fleire studentar skal dra på utveksling i studiet. Med polarisering og proteksjonisme på frammarsj er det viktigare enn nokon gong at unge menneske drar ut og blir kjent med nye kulturar, nye språk og nye menneske. Vi har òg ein av dei beste studiefinansieringane i verda, seier Nybø.

