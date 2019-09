Bussjåførane vil ha elbilane ut av kollektivfeltet

innenriks

– Vi oppmodar dei raudgrøne partia som no skal gå inn i byrådsforhandlingar i Oslo, om å jobbe for å få elbilane ut av kollektivfelta, slik at kollektivtrafikken inn, ut og gjennom Oslo blir meir effektiv, seier generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.

Han seier Yrkestrafikkforbundet får mange førespurnader frå fortvila medlemmer i Oslo-området som er leie av å ikkje kunne gjere jobben sin.

– Når det blir så mange elbilar, som det er i Oslo-området no, blir det ofte kø i kollektivfeltet. I tillegg bidrar det at elbilane byter fil til at bussen må bremse ned eller det kan oppstå farlege situasjonar, seier Jensrud.

Han trur mange passasjerar deler frustrasjonen som bussjåførane føler ved at dei aldri kjem fram på den tida dei eigentleg skal.

– To elbilar tar opp same plass som ein buss med 50 passasjerar, då gir det seg sjølv kva som er mest fornuftig å prioritere, held fram Jensrud.

(©NPK)