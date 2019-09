Open folkekyrkje størst i kyrkjevalet

innenriks

I Sør-Hålogaland vart det fleirtal til Nominasjonskomiteens liste. Bønnelista fekk inn eitt mandat i kvart av dei ni bispedømma der dei stilte liste.

Til saman fekk Open folkekyrkje 39 mandat, Nominasjonskomiteens liste 29 mandat og Bønnelista fekk ni mandat.

– Fornya tillit

Gard Sandaker-Nielsen, leiar i Open folkekyrkje, takkar for oppslutninga.

– Vi har fått stadfesta eit solid mandat frå grunnplanet i kyrkja. Folket ønsker ei open folkekyrkje. Vi gjekk til val på eit breitt program med mange saker. No er vi motiverte for å arbeide vidare både lokalt og nasjonalt, seier han i ei pressemelding.

Sandaker-Nielsen meiner Open folkekyrkje har fått fornya tillit, sjølv om talet på mandat gjekk tilbake frå førre val.

– Med fleire lister til val var det ikkje å vente at vi skulle kopiere braksigeren frå 2015. Den gongen fekk vi 61 prosent, no landar vi altså på over 50 prosent. Det er vi glade for, seier han.

Tre lister

I fire bispedømme (Nidaros, Bjørgvin, Møre og Stavanger) enda Open folkekyrkje og Nominasjonslista med like mange mandat. Open folkekyrkje fekk fleirtal i Nord-Hålogaland, Agder og Telemark, Tunsberg, Borg, Hamar og Oslo.

– For første gong har det vore tre lister i dei fleste bispedømma, og alle har fått mandat på Kyrkjemøtet. Dette blir det spennande diskusjonar av i åra som kjem, seier Kyrkjerådets direktør Ingrid Vad Nilsen.

Lågare valdeltaking

Valdeltakinga ser i år ut til å bli lågare enn ved førre kyrkjeval, då diskusjonen om vigsel av likekjønna engasjerte mange. Dei førebelse tala torsdag viste ei oppslutning på 12,7 prosent, medan tilsvarande tal i 2015 var 15,1.

– Vi er glade for engasjementet for valet, både frå dei som har brukt stemmeretten sin og slik er med på å påverke morgondagens kyrkje, og også frå medarbeidarar og frivillige som har stått på for å gjennomføre dette valet, seier direktøren.

Kyrkjevalet består av to val: Val til dei 1.200 forsamlingsråda i landet og val til dei elleve bispedømmeråda i landet som samla utgjer Kyrkjemøtet, det øvste organet i Den norske kyrkja.

Endeleg resultat om éi veke

Ved førre kyrkjeval tok det tre månader før resultatet vart klart, medan i år var det klart etter tre dagar. Årsaka er at det denne gongen er berre direkteval med éin valrunde. Ved valet i 2015 hadde fleire bispedømme indirekte val av nokon av kandidatane.

Kyrkjerådet understrekar at resultatet torsdag er ei førebels oversikt over mandatfordelinga for dei tre listene etter at 92 prosent av sokna har rapportert. Sokna har ikkje enno talt personstemmer, og slengarar og kumuleringar kan påverke den endelege mandatfordelinga. Det endelege resultatet skal vere klart 20. september.

