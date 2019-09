OBOS: Finanstilsynets forslag vil ramme éin av tre bustadlånssøkarar

innenriks

Konsernsjef Marianne Gjertsen Ebbesen i OBOS seier til Dagens Næringsliv at forslaget frå Finanstilsynet kan få dramatiske følgjer.

– Det vil spesielt ramme unge menneske i etableringsfasen viss bankane blir tvinga til å redusere utlåna. Men det rammar òg andre som må skifte bustad, seier ho.

Statistikk Ebbesen har henta frå bransjeforeininga Eiendom Norge viser at dei 10 prosent billegaste bustadene i Oslo kostar rundt 3 millionar kroner.

– Det betyr at sjølv med høgskuleutdanning og medianlønn på oppunder 550.000 kroner, vil ikkje denne gruppa få nok lån til å kjøpe ein slik bustad viss dei nye reglane blir innførte, sjølv om kjøparane kan stille med 15 prosent eigenkapital, seier ho.

Finanstilsynet tilrår Finansdepartementet å skjerpe bustadlånsforskrifta ytterlegare, mellom anna ved å senke grensa for maksimal gjeldsgrad frå 5 til 4,5 gonger brutto årsinntekt. Det kjem fram i Finanstilsynets evaluering av forskrifta, som vart innført for å forhindre at gjelda til hushalda blir uforsvarleg høg.

