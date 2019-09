Norske styresmakter vil vite meir før dei endrar helseråd om e-sigarettar

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) kjenner ikkje til om det har vore liknande sjukdomsreaksjonar eller dødsfall i Noreg.

Til liks med mellom anna Sundhedsstyrelsen i Danmark seier FHI i Noreg at barn, unge, ammande og gravide ikkje bør bruke e-sigarettar på grunn av at nikotinen kan vere helsefarleg.

– Vi vil gjerne følgje med og skaffe meir kunnskap før vi går ut med noko meir. Dei som bruker e-sigarettar, viss dei er røykarar frå før, må vurdere dette sjølv. Det er sannsynleg at det er mindre skadeleg enn vanlege sigarettar, i og med at mengda helseskadelege stoff er mindre. Men vi vil rå mot å bruke e-sigarettar om ein ikkje røyker frå før, seier avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet.

450 sjuke

Det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har inntil 6. september registrert 450 sjukdomsreaksjonar i 33 statar etter bruk av e-sigarettar. Det er registrert minst seks dødsfall som blir knytte til slik bruk. Styresmaktene undersøker no om det er ingrediensane i sigarettane eller sjølve bruken som forårsakar dette.

– Vi kan ikkje seie om sjukdom eller dødsfall er sannsynleg i Noreg, for vi kjenner for lite til omstenda knytt til tilfella i USA. Det kan vere ulike årsaker, seier Schwarze.

Amerikanske medium beskriv at dei som blir sjuke, får feber og symptom som kan tyde på ein infeksjon. Pasientane blir ikkje betre av antibiotikum, og nokre legar mistenker at skadelege kjemikalium kan vere ei forklaring.

Dampen

Folkehelseinstituttet publiserte ein rapport i 2015 der helseeffektar av bruk av e-sigarettar er omtalt.

– Vi veit for lite om i kva grad det er farleg å puste inn sjølve dampen, det har òg samanheng med kva for ein temperatur som blir brukt, og kva det er dei set inn i kammera på sigarettane, seier fagdirektøren i FHI.

Schwarze legg til at det no blir undersøkt om mange av dei som har vorte sjuke, har brukt eit stoff i e-sigarettane som kjem frå marihuana. Men om det er den einaste årsaka, det veit ein ikkje så langt.

Omfanget på e-sigarettar er lågt i Noreg samanlikna med USA.

I USA blir mellom anna merket Juul marknadsført heftig mot ungdom. Sigarettane er mindre i storleik, er fargerike og ser stiligare ut enn dei klumsete behaldarane som folk bruker her i landet.

Onsdag uttalte president Donald Trump at amerikanske styresmakter no vurderer å forby smakstilsetning på slike sigarettar.

Frukt- og godterismakar som «drueslush» og «jordbær-sukkerspinn» har klar appell til barn og unge, sjølv om det er ulovleg å selje e-sigarettutstyr til personar under 18 år.

