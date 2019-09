Kommunane slit med å rekruttere helsepersonell

innenriks

I Kommunesektorens arbeidsgivarmonitor for 2019, som skildrar utvikling og tilstand i kommunane, blir det rapporterte om ein auke på 21 prosentpoeng sidan 2017 av kommunar som slit med å få tak i nok sjukepleiarar.

KS står for undersøkinga som blir gjennomført kvart anna år.

Fleire eldre

Samtidig med at tre av fire kommunar varslar om rekrutteringsproblem for sjukepleiarar, oppgir seks av ti at det er utfordrande å rekruttere legar.

Dette er situasjonen sjølv om den største veksten av tilsettingar dei siste åra har skjedd nettopp i helse- og omsorgstenesta. I dag jobbar det over 207.000 med helse i kommunane.

– Forklaringa på at det manglar folk innan helse, er at vi blir stadig fleire eldre, og eldre folk treng òg fleire helsetenester. Vi tilset fleire, men likevel ikkje nok, seier avdelingsdirektør for arbeidsgivarpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

Det er fleire årsaker til at det manglar folk. Når det gjeld sjukepleiarar opplever mange kommunar som har eit sjukehus i nærleiken, at dei konkurrerer om arbeidskrafta.

– Ei anna viktig forklaring er at mange som jobbar innan helse- og velferdsområdet, jobbar deltid. Her har vi eit stort og ubrukt arbeidskraftpotensial. Auka stillingsstorleikar er eit viktig svar på utfordringane med å få løyst desse oppgåvene, seier KS-direktøren.

Sidan 2013

Allereie i 2013 sette ein fingeren på problemet med mykje deltid i helse- og omsorgsyrke. Både arbeidsgivarsida og arbeidstakarorganisasjonane har jobba for å prøve å snu denne trenden. Ei rekke prosjekt er i gang, mellom anna ein mentorløysing der ein tar betre vare på sjukepleiarar som er i praksisstillingar, for å få dei til å bli i kommunane.

I arbeidsgivarmonitoren for 2019 rapporterer kommunane at nettopp mykje deltid, er den tredje største arbeidsgivarutfordringa.

– Det går veldig sakte framover. Vi må endre kulturen på arbeidsplassane for å få til dette, seier Hjertaas.

Ho meiner det er gjort veldig mykje på eit nasjonal nivå, men at det til sjuande og sist er opp til kvar enkelt arbeidsplass å lage turnusar og organisere arbeidet så folk kan kombinere heiltidsstillingar med eit kvardagsliv.

78 prosent kvinner

Eitt av måla med Arbeidsgivermonitoren frå KS er å gi eit bilde på utfordringane og moglegheitene kommunane har som arbeidsgivarar. Undersøkinga er gjennomført blant rådmenn og fylkesrådmenn i heile landet.

Blant dei største utfordringane kommunane melder tilbake er å få ut gevinst av digitalisering, sjukefråvær, ein høg del deltidstilsette og å rekruttere fagpersonell.

– Kommunen er ofte den største arbeidsgivaren, også i små kommunar, seier Hjertaas.

Totalt var det tilsett over 476.000 personar i norske kommunar ved inngangen til 2019. Av dette er det 78 prosent kvinner.

