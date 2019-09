Frp-toppar varslar oppvask og vil vurdere regjeringsdeltakinga

innenriks

Framstegspartiet (Frp) gjorde sitt dårlegaste kommune- og fylkestingsval på over 20 år. No meiner fleire Frp-toppar at partiet må vurdere både politikken dei fører og om Frp tener på å sitje i regjering.

Frank Sve, fylkesleiar i Møre og Romsdal, som leidde Frp-landsstyrets bompengeopprør, seier til VG at dei skal ha ein gjennomgang av valet og situasjonen i partiet, og sjå korleis dei kan få meir gjennomslag:

– Det vi har behov for no, er grundige drøftingar i partiet om regjeringsdeltaking, kva vi får ut av det og politikken vår vidare. Så blir det tida framover som avgjer om vi sit i regjering ut perioden, men det gjer vi ikkje for kvar ein pris.

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant frå Troms, meiner det er naturleg at Frp evaluerer etter eit dårleg val, og at partiet vurderer om dei er tente med vidare regjeringsdeltaking.

– Vi må ha ein gjennomgang for å sjå om vi posisjonerer oss rett fram mot 2021. Viss vi skal legge dagens meiningsmålingar til grunn, vil Frp bli så å seie utradert, seier Amundsen til VG.

Partileiar Siv Jensen er klar på at resultatet på 8,2 prosent ( – 1,2) ikkje er godt nok.

– Valresultatet er ein tydeleg beskjed frå veljarane om at vi må levere meir, og at dei forventar meir av oss. Vi skal evaluere valet på vanleg måte og drøfte i til partiorganisasjonen kva som skal vere strategien framover, og korleis vi skal løfte partiet til høgare oppslutning i 2021 og 2023. Vi sit i regjering for å påverke politikken og få mest mogleg gjennomslag for Frps veljarar, seier Jensen.

