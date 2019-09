Inspeksjonane av Airbus-helikopter ferdig – ingen funn

innenriks

Funn på ulykkeshelikopteret gjorde at Airbus onsdag bad om at alle nyare helikopter av typen H125 (tidlegare AS350), AS550 og EC130 skulle inspiserast, ifølgje Statens havarikommisjon for transport.

Kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet opplyser no at til saman tolv operatørar i Noreg har helikopter av typen som skulle inspiserast.

– Alle har gjennomført inspeksjonane og ingen har gjort funn, seier han til NTB.

Vrakdelar frå helikopteret vart tatt med frå ulykkesstaden i Kvenvik i Alta til Havarikommisjonens lokale på Kjeller i Akershus etter ulykka i slutten av førre månad. Tysdag vart dei første detaljerte undersøkingane av desse delane gjennomført.

Kan ha funne feil

I etterkant kom beskjeden om at akselsambandet mellom motoren og hovudgirboksen skulle undersøkjast i desse tre helikoptertypane etter at det er funne eit avvik her.

– Det gjer at vi er usikre på om det har vore eit godt nok samband forut for at helikopteret havarerte, sa avdelingsleiar Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon til NRK.

Dersom det har vore ein feil i akselsambandet, kan det ha ført til at helikopterpropellen ikkje fungerte på helikopteret.

– Mistar ein sambandet her, mistar ein kraft på hovudrotoren, seier Halvorsen.

Han understrekar at havarikommisjonen ikkje har fastslått at dette var ei utløysande årsak til ulykka. Airbus Helicopters har karakterisert inspeksjonen som ein «føre var»-inspeksjon.

93 helikopter i Noreg

I Noreg er det registrert 87 helikopter av typen Airbus H125 og seks av typen EC130, ifølgje Luftfartstilsynet.

Den siste typen, AS550, er eit militærhelikopter, men blir ikkje brukt i Noreg, opplyser kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret til NTB.

Det er berre helikopter med ein driftstid under 300 timar som måtte inspiserast.

– Ingen funn

Helikopteret som styrta i Alta, var av typen H125. Det var heilt nytt og vart levert til Helitrans i juni i år. Ifølgje Helitrans hadde det floge knapt 73 timar.

Helitrans utførte onsdag visuelle inspeksjonar av dei aktuelle helikoptera, til saman 15 stykk.

– Det er ikkje gjort funn av noka art. I samsvar med tilrådingane frå Airbus er dermed helikoptera igjen klarert for flyging, og dei blir sett tilbake i drift igjen, opplyser selskapet.

Varmeskadar

Havarikommisjonen jobbar med å danne seg eit bilde av ulykka. Både undersøkingar av vrakdelane og undersøkingar gjort på ulykkesstaden er viktige i dette arbeidet. Også informasjon frå vitne og personar som har vore involvert i produksjon, vedlikehald og drift av helikopteret, er viktig.

Seks personar omkom i helikopterulykka 31. august. Ulykka skjedde i samband med Haustsprell-festivalen i Alta, der det vart tilbode sightseeingturar med helikopter over festivalområdet.

Fem av dei omkomne var ungdommar frå Alta. I tillegg døydde piloten, som var svensk.

