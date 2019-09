Bompengeparti-veljarar i Stavanger føler seg lurte

innenriks

Tysdag vart det kjent at FNB inngår i eit valteknisk samarbeid med Arbeidarpartiet, SV, Senterpartiet, Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne.

Fleire bompengemotstandarar reagerer sterkt på Facebook-sida Bomfritt Jæren NOK er NOK, skriv NRK. Mange bruker sterke ord for å gi uttrykk for at dei føler seg lurte, at partiet har svikta, at politikarar ikkje er til å stole på, og at partileiar Frode Myrhol burde ha gitt beskjed før valet om at samarbeid kunne vere ei moglegheit.

– Vi har heile tida vore klare på at vi er eit blokkuavhengig parti, så det er rart viss folk blir veldig overraska over at vi snakkar med begge blokkene, sa Myrhol då avtalen vart presentert tysdag.

Han påpeika vidare at MDG i Stavanger er mykje mindre enn i Oslo, og at maktbalansen er annleis. Han slo òg fast at FNB og MDG er samde om at gulrot er betre enn pisk når det gjeld å få folk til å bruke kollektivtilbodet.

– Eg trur at dei som stemte på oss, vil bli veldig fornøgde med det vi greier å få på plass no, så det bekymrar ikkje meg at mange av veljarane mine er redde for MDG, sa han.

