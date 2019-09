Ap-ordførarar kritiserer kursen til leiinga

innenriks

Ordførar Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike, der Ap gjekk ned 12,5 prosentpoeng, seier til Nationen at det er opplagt at AP-leiinga må sjå seg sjølv i spegelen med ein «stor porsjon selvransakelse».

– Noko har svikta stort. Erkjenner ein det, bør ein òg tillate seg å opne for endringar, seier han.

I Alstahaug kommune har Ap falle med nesten 31 prosentpoeng, ned til 11 prosent. Ordførar Bård Langø (Ap) tar ikkje attval, men seier at valresultatet viser at mange er lei av at både fleirtalet på Stortinget og Ap er i utakt med kva som rører seg utanfor Ring 3.

Også ordførarar i Kautokeino, Verdal, Surnadal og andre distriktskommunar peikar på sentraliseringsproblemet, men fleire av dei peikar òg på at dei ikkje meiner det er riktig å vurdere stillinga til leiinga.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre hadde valnatta ingen planar om nokon leiardiskusjon.

– Vi skal gjennomgå valkampen og trekke lærdommar av han. Men eg opplever at politikken er godt forankra. Vi har ført valkamp på politikk som har vore godt formidla, i eit veldig krevjande medielandskap der andre saker har dominert, sa Støre til NTB natt til tysdag.

