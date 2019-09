Venstre søkjer svar etter valnedturen

innenriks

– Vi må finne ut av vegen vidare. Vi har ikkje nokon svar her i dag, sa stortingsrepresentant Guri Melby til NTB på veg inn til sentralstyremøtet i Venstre.

Partileiinga var tysdag samla for å diskutere kva som gjekk gale i eit val der partiet fekk 3,8 prosent av stemmene. Og kva dei skal gjere vidare.

– Vi har lagt bak oss eitt av dei tøffaste åra i den moderne historia vår. Eg trur det verkeleg starta med utvidinga av regjeringa og dei debattane som følgde rundt det, seier Melby.

– Kompromissets parti

Ho legg ikkje skjul på at samarbeidssituasjonen i regjeringa har vore krevjande for partiet.

– Bompengedebatten vart den store saka som synleggjorde forskjellen i klimapolitikken. Han profitterte FNB og MDG på, men ikkje vi, ser det ut til. Det var kanskje fordi vi ikkje greidde å vere like tydelege for bompengar og for klima. Vi vart litt kompromissets parti, seier Melby.

Og legg til:

– Det vart vanskelegare for oss å synleggjere at klima er hovudprioriteten vår, og at det er det som er den viktigaste saka vår, seier ho.

Vil breie ut profilen

Partileiar Trine Skei Grande vil ikkje diskutere si eiga stilling i lys av det dårlege valet og viser til valkomiteen i partiet. Grande seier ho er «klar til å stå på».

– Vi må sjå på den politiske profilen vår. Eg trur vi må breie han ut og bli eit mykje meir klassisk, liberalt parti.

– Kvifor har ikkje Venstre klart å fange opp klimaopprøret som har oppstått?

– Vi er ikkje eit einsaksparti, men eit liberalt, grønt parti. Og vi må bli flinkare til å vise fram kva tilleggsverdien av det er. Så ser vi at vi gjer det kjempebra blant barn og unge og dei under 30 år.

Ikkje mindre optimist

Ein annan Venstre-topp, Sveinung Rotevatn, trekker òg fram suksess i skulevalet som eit viktig lyspunkt.

– Vi gjer det beste skulevalet vårt nokosinne – i stor grad gjennom å fronte klima- og miljøløysingane våre. Eg er på ingen måte mindre optimist for framtida til Venstre etter denne valkampen, snarare tvert imot.

Likevel er han litt i tvil om det verkeleg bles ein klimavind over valet i år.

– Viss du ser på tala no, så går FNB, Sp og Frp mykje meir fram enn det dei tre miljøpartia MDG, SV og Venstre gjer. Dette har nok først og fremst vore eit polariseringsval, som har vore særleg polarisert rundt bompengar.

Rotevatn maner til ro og godt samarbeid i regjering.

– Når alle regjeringspartia gjekk tilbake, bør det vere ein kraftig vekkjar. Eg trur ikkje løysinga på det er meir soloutspel og ultimatum, seier han.

– Må løfte stemma

I TV-debatten valnatta sa Grande at «det veks fram proteksjonistiske parti, einsaksparti, eit kommunistisk parti som kjem over det liberale. Vi ser ein framvekst av ein EØS-motstand som vi har sett spegelbilete av i ein del andre land òg».

– Kva kan Venstre gjere med det?

– Nokon må faktisk aktivt snakke mot det. Nokon må løfte stemma mot det som no skjer. Eg synest det er utruleg at vi skal bale med eit kommunistisk parti som er like stort som Venstre i eit lokalval.

Raudt på ytre venstre fløy i norsk politikk fekk støtte frå 3,8 prosent av veljarane i kommunevalet.

Guri Melby trur partileiaren er inne på noko.

– Trine teikna eit ganske tydeleg bilde. Det blir viktig for oss å løfte dei liberale verdiane, som internasjonalt samarbeid, handel på tvers av landegrensene og det grøne skifte, seier ho.

