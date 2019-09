Utanriksdepartementet har brukt 23 millionar kroner på Tryggingsråds-valkamp

innenriks

Det kjem fram i eit dokument Utanriksdepartementet har publisert på nettsidene sine tysdag. Pengane har mellom anna gått til reiser, ein studietur til Oslo og Tromsø for FN-ambassadørar, og dessutan kursing, kampanjemateriell, representasjon og lønn.

Det var tilbake i 2007 at Noreg formelt lanserte kandidaturet sitt til FNs tryggingsråd for perioden 2021–22. Kampanjen for kandidaturet starta i 2016, men vart offisielt lansert i juni 2018.

Den tyngste utgiftsposten i kampanjen har hittil vore ekstratildeling til reiser og representasjon til utvalde utanriksstasjonar, som mellom anna FN-delegasjonen i New York. Til dette er det brukt i alt 8,2 millionar kroner.

Utanriksdepartementet har òg brukt nær 4,5 millionar kroner på kampanjemateriell som mellom anna ein grafisk profil, ein informasjonsfilm og brosjyrar, og 1,7 millionar kroner på ein studietur til Noreg for FN-ambassadørar.

Noreg konkurrerer med Irland og Canada om to sete i vestgruppa i rådet. Å få ein plass i Tryggingsrådet er ei utanrikspolitisk prioritering for regjeringa.

Det er truleg knytt endå større kostnader til kampanjen sidan lønn og andre kostnader for fast tilsette i departementet og ved utanriksstasjonane ikkje er inkluderte i Utanriksdepartementets oversikt.

(©NPK)