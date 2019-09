Sverige reagerer på felling av grenseulven

innenriks

Rovviltnemnda i Noreg bad om innspel frå Sverige før dei skulle gjere vedtak om å skyte ein ulveflokk på grensa. Svenske styresmakter protesterte, men det vart likevel vedtatt å felle ulveflokken, skriv NRK.

– Det verkar som eit spel for galleriet når ein utset vedtaka, men seinare ignorerer svenskane, seier miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde i WWF Norge.

Før helga vedtok rovviltnemndene å felle tre ulveflokkar innanfor ulvesona til vinteren. Det gjeld to heilnorske revir og Rømskog-flokken, som har tilhaldsstad på både norsk og svensk side av grensa.

Det svenske Naturvårdsverket kalla vedtaket «uheldig».

– Vi har sett at ulvepopulasjonen går nedover og har derfor ikkje tillate lisensjakt i Sverige. No blir det vanskelegare for oss å halde oppe bestanden, seier koordinator for rovdyrsaker Jens Andersson i Naturvårdsverket i Sverige.

Sverige treng minst 300 ulv for å oppfylle EUs krav og nærmar seg allereie minstemålet.

– Det er nesten inga registrering på at ulvefamilien har vore i Sverige. Eg meiner flokken nesten er heilt norsk, seier nestleiar Trygve Westgård (Ap) i rovviltnemnda region 4, som omfattar Oslo, Akershus og Østfold.

