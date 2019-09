Støre er førebudd på å ta sjølvkritikk

innenriks

– Ambisjonen min er at vi fort får diskusjonen over på politikken og politikkutvikling, sa Støre til NTB før han gjekk inn på Arbeidarpartiets sentralstyremøte i Folkets Hus i Oslo tysdag ettermiddag.

Ap-leiaren fastslår at ei oppslutning på 25 prosent er altfor låg for partiet. Det er ein nedgang på 8,2 prosentpoeng samanlikna med valet for fire år sidan.

– Vi har større ambisjonar enn det. Samtidig er eg veldig glad for og stolt over at vi klarte å løfte oss utover i valkampen. Vi hadde målingar ned mot 20, og vi enda på rundt 25, seier Støre.

Tar sjølvkritikk

På spørsmål om han vil ta sjølvkritikk for det svake valresultatet, svarer Støre dette:

– Som leiar må du stå ansvarleg for alt, i oppgang og nedgang. Det er eg open på, men eg opplever at politikken vi har ført, har hatt solid forankring i landsmøtet og brei tilslutning i organa til partiet, seier han.

– Korleis speler evalueringa frå 2017-valet inn når dette valet skal evaluerast?

– Veldig mykje av han tar vi med oss vidare. Eg opplever at Arbeidarpartiets tilbakegang kom i 2017, og dei konklusjonane og dei strategiane vi då trekte opp, opplever eg at det framleis er brei tilslutning til i dag, seier Støre.

Kan få konsekvensar for neste val

Støre seier at valresultatet kan få konsekvensar for korleis partiet ser på moglege regjeringssamarbeid fram mot neste stortingsval.

– Men vi tek ting i riktig rekkefølgje. No er det kommuneval og oppsummering etter det som dette handlar om. Neste runde vil vi ta dette med Stortinget og regjering, seier han.

Støre løftar fram at partiet òg gjer mange gode val lokalt

– Vi får gjennomslag for politikk på mange område, seier han.

