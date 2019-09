Solberg trur det blir meir radikalt styre i fleire kommunar

innenriks

– Det kan godt tenkjast at ein del av gjennomslaga Arbeidarpartiet er nøydd til å gi på raud side, er gjennomslag som veljarane ikkje ønsker å sjå i rikspolitikken i 2021, sa Solberg då ho møtte pressa dagen etter kommune- og fylkesvalet.

– Det blir i ein del kommunar eit meir radikalt styre enn tidlegare, heldt ho fram.

Solberg seier ho meiner Høgre burde gjort det betre, men meiner partiet klarte å mobilisere mot slutten.

– Vi meiner dette dannar grunnlaget for ein god valsiger i 2021. Men vi veit jo at det er eit krevjande løp etter to periodar i regjeringskontora. Vi skal jobbe hardt for å vise resultata og at vi er svoltne på å løyse dei store utfordringane, sa ho.

