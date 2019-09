Solberg: For mange unge menneske gjer sjølvmord

innenriks

I samtale med Else og Cecilie Ramona Kåss Furuseth sa Erna Solberg (H) at hennar første kjennskap med sjølvmord var då ein gut på den vidaregåande skulen ho gjekk på, tok livet sitt.

– Eg kjente han ikkje så veldig godt, men det var ein eg visste om og det sette ein støkk i oss. Det var ingen som hadde sett teikna, sa ho.

Solberg sa vidare at både psykisk helsevern og sjølvmordsførebygging har vore for lågt prioritert i Noreg dei siste åra. På berekraftsmåla for helse scorar Noreg dårlegast på psykisk helse.

– For mange unge menneske gjer sjølvmord, sa ho.

På spørsmål om statsministeren meiner det bør vere ein nullvisjon for sjølvmord i Noreg, svarte ho at ein aldri kan ha noko anna enn ein nullvisjon for sjølvmord.

– Ein kan ikkje seie at det er greitt med femti sjølvmord i året. Det er ikkje greitt med nokon.

Statsministeren fortalde òg at ho sjølv til tider har følt på håpløyse, men at god fortrengingsevne har hjelpt henne.

– Eg legg fort ting vekk. Eg trur det er ein styrke ikkje å dvele for mykje ved ting ein har gjort som er tåpelege, og feil ein gjer, sa Solberg.

