Partiet Dei Kristne med bestenotering ved lokalval

Partiet får plass på fylkestinget i Agder og i kommunestyra i Kristiansand, Ålesund og Notodden. Dei får òg mandat i Vennesla, Bømlo og i Froland.

– Dette er ein stor inspirasjon. For no har vi gjort det beste lokale valet vårt nokosinne. Det viser behovet for eit tydeleg borgarleg, konservativt parti, seier PDK-leiar Erik Selle til Vårt Land.

Dei Kristne står til høgre for KrF og fleire var usikre på om KrFs retningsval hausten 2018 ville påverke oppslutninga til partiet ved lokalvalet i negativ retning.

– Dette viser at PDK er ein faktor. Det skal litt meir til enn dette for å bli ein nasjonal utfordrar, men så lenge dette partiet styrkjer seg, kan det vere verd å følgje utviklinga til partiet, seier valforskar Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger til avisa.

Partiet stilte i år liste i 54 kommunar og i alle fylke. Den sterkaste kommunen til Dei Kristne vart Bømlo der dei fekk 4,3 prosent oppslutning. 4,3 prosent fekk partiet òg i Froland kommune. I fylkestingsvalet i Agder fekk PDK 1,5 prosent av stemmene, noko som gav partiet éin plass blant 49 mandat.

Partiet fekk totalt 10.400 stemmer og totalt 0,4 prosent oppslutning i kommunevalet og 0,6 ved fylkesvalet. Førre periode oppnådde partiet representasjon i kommunane Vennesla, Karmøy og Bømlo.

