Fråværet i vidaregåande held seg stabilt

Hausten 2016 vart det innført ei fråværsgrense i vidaregåande skule som betyr at elevar som har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, som hovudregel ikkje vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

– Det har vorte lettare for skulen å fange opp elevar som er mykje borte. Regjeringa har sett i gang fleire tiltak for å følgje opp elevane betre gjennom heile utdanningsløpet, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Statistikk frå Utdanningsdirektoratet for skuleåret 2018/2019, viser at dagsfråværet held seg stabilt frå i fjor, med eit medianfråvær på 3 dagar. Det er ein nedgang på 40 prosent samanlikna med før innføringa av fråværsgrensa.

I skuleåret 2013/2014 var dagsfråværet seks dagar. Det var det òg året etter. Siste år før fråværsgrensa vart innført var medianfråværet fem dagar, medan det dei siste tre åra har vore tre dagar, viser tal frå Utdanningsdirektoratet.

Liten auke i timefråvær

Timefråværet har hatt ein liten auke frå i fjor, frå 10 til 11 timar. Auken gjeld berre elevar som går på studieførebuande utdanningsprogram, og berre elevar i tredjeklasse.

– Vi ser at fråværsgrensa verkar, og at den motiverer elevane til å vere meir til stades på skulen. Samtidig er det ikkje slik at fråværsgrensa i seg sjølv fjernar årsakene til at nokre elevar er mykje borte. Ei av dei viktigaste satsingane til regjeringa framover er derfor å følgje opp dei elevane som står i faresona for å få høgt fråvær og droppe ut av skulen. seier Sanner.

Timefråværet dei siste tre skuleåra før fråværsgrensa vart innført var høvesvis 14, 13 og 12 timar. Då fråværsgrensa vart innført i 2016 gjekk det ned til 9 timar, før det året etter gjekk opp til 10 timar.

Fleire fullfører

Frå 2017–2018 til 2018–2019 er det ein liten auke i delen elevar som ikkje får vurderingsgrunnlag (IV). Elevar som får IV i minst eitt fag går opp frå 3,0 til 3,2 prosent. Dette er same nivå som før fråværsgrensa. I år er det 1,7 prosent som har fått IV på grunn av fråværsgrensa, ein nedgang frå 1,8 prosent i fjor

Av dei som byrja på vidaregåande i 2013 fullførte 75,3 prosent opplæringa fem år seinare. Det er den høgaste delen sidan målingane byrja, og ein auke på 0,2 prosentpoeng frå året før. Flest fullfører og består i Akershus og Sogn og Fjordane, færrast i Finnmark.

