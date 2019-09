Toalett fungerte som stemmeavlukke i Steigen

innenriks

Stemmesetlane skal no vere flytta etter at Avisa Nordland tok kontakt med kommunen.

– Slik skal det ikkje vere, understrekar valansvarleg Lisbeth Aalstad.

Ho seier at setlane tidlegare har vore plassert i barnehagen, men at det i år vart gjort ei endring utan at ho visste om det.

– Dei ansvarlege i kretsen trudde det var ei grei løysing, fortel ho.

Geir-Bjøran Dreyer (47) var ein av dei som enda med å nytte eit toalett som stemmeavlukke. Etter litt om og men fant han ut kor stemmesetlane låg. Dei var plasserte på Bogen kultursenter for funksjonshemma sitt toalett.

– Eg måtte snu meg då eg stakk hovudet inn. Eg lurte på om det verkeleg er mogleg og det var nærliggjande å tenkje på at valet gjekk i dass, seier han til avisa som samarbeider med NRK og utvekslar stoff gjennom valnatta.

Han stemte rett etter klokka 10 måndag. Då var det kø i hallen.

– Eg stussa veldig på kvar eg skulle stemme. Men så kom det eit menneske ut av toalettet som fortalde kvar eg skulle gjere det, seier han.

