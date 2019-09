Solberg: Stas å stemme på sjølve valdagen

innenriks

Statsministeren og Høgre-leiaren kom til vallokalet i 10.30-tida måndag saman med ektemannen Sindre Finnes, skriv Bergens Tidende.

Ho peika på at det er noko spesielt å avleggje stemma på sjølve valdagen.

– Eg synest det er stas å få komme her til Bergen og stemme. Mange prøver å få meg til å førehandsstemme for å gjere saker på det. Men for meg er det viktig å komme til Bergen på valdagen, seier ho.

– Valet i år har vore spennande. Men minst like interessant som kven som vinn, er det korleis tida framover vil bli, sa ho på veg inn i stemmelokala.

