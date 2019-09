Semje mellom Vy og konduktørane

innenriks

LO Stat og Spekter har mekla for NJF og Vy hos Riksmeklarens kontor.

Partane varslar rett før fristen midnatt til tysdag at dei er samde om å jobbe fram eit felles regelverk for jernbanen i Noreg gjennom Jernbanevirksomhetens Sikkerhetsforening (JVSF), heiter det i ei pressemelding frå NJF.

– Vi har mot alle odds fått på plass ein avtale om opplæring og bemanning i Vy. For oss er dette eit viktig gjennomslag, seier Jane Brekkhus Sætre, forbundsleiar i NJF.

NJF har tidlegare kravd mellom anna forhandlingsrett når endringar i opplæring og bemanning er tema. I tillegg ønskte dei å avtalefeste opplæring og bemanning.

I pressemeldinga heiter det at NJF har forhandlingsrett i kommande lønnsoppgjer, og dermed moglegheita til å påverke arbeidstilhøvet til konduktørane også i åra som kjem.

– Vi er samde om vegen vidare, for å etablere eit felles regelverk for alle selskap på norsk jernbane. Dette er viktig for tilsette, selskapet og ikkje minst tryggleiken til dei togreisande i åra som kjem, seier Sætre.

