Prognose: KrF, Ap og Frp går tilbake i Agder

innenriks

Like før klokka 23 viste prognosen at Kristeleg Folkeparti går tilbake 2 prosentpoeng. Med 13,3 prosents oppslutning ligg partiet an til å bli det tredje største partiet i det nye fylket.

Arbeidarpartiet får ei oppslutning på 20,6 prosent – ein nedgang på 7,4 prosentpoeng.

Framstegspartiet går tilbake med 2 prosentpoeng til 9,9 prosent.

Pila peikar andre vegen for Senterpartiet, som rykker fram med 4,7 prosentpoeng til 10,7 prosent. Demokratane, som ligg an til eit brakval i Kristiansand, har førebels ei oppslutning på 5 prosent – ein framgang på 3,5 prosentpoeng.

Ifølgje prognosen har Høgre ei oppslutning på 20,9 prosent, og partiet ligg dermed førebels an til å bli det største partiet i fylket.

Gamle Aust-Agder og Vest-Agder blir etter nyttår slått saman til Agder.

(©NPK)