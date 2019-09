Nav vurderte kutt i støtte til fattige barn i Stavanger

innenriks

I notatet heiter det at det ikkje lenger skal ytast spesielt tilskot til til dømes bursdagsgåver, 17. mai-tøy, barnehagestart, sykkel eller pc-kjøp, skriv Stavanger Aftenblad.

Det er kommunalråd Eirik Faret Sakariassen (SV) som viser fram notatet, som er brukt ved fleire Nav-kontor i Stavanger. Han har reagert på innhaldet.

– Ja, når han sit på den kunnskapen han gjer, så skjønner eg jo det. Dette visste ikkje eg om, så eg får berre rose ei vaken presse og vakne politikarar for at vi blir gjort oppmerksame på saka. Her er det nokon som har vore litt for ivrige, seier direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

– Når det gjeld ein situasjon der ein diskuterer kutt, er bruk av ei slik liste i det heile ikkje i tråd med intensjonen til rådmannen. Vi vil ta kontakt med Nav-kontora alt måndag for å sikre at denne bruken stansar, seier Fosse.

