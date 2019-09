Låneeigarar i Norwegian vil seie nei til Norwegians kriseplan

innenriks

Det opplyser forvaltar Phillippe Sissener i fondet til Dagens Næringsliv.

Han slår fast at Sissener Canopus har bestemt seg for å seie nei til det opphavlege forslaget som Norwegian la fram førre veke.

Norwegian slit med å betale tilbake to obligasjonslån på til saman 3,4 milliardar kroner. Delar av lånet forfell allereie i desember.

Ba om utsetjing

Flyselskapet bad førre måndag om å få utsetje forfallet av lånet med to år, i byte mot at långivarane får sikkerheit i landingsrettane til selskapet ved Gatwick-flyplassen i London.

Fondet Sissener Canopus og forvaltar Jan Petter Sissener er ein av dei største obligasjonseigarane. Sissener sa før helga at han var svært skeptisk til forslaget.

Sonen hans, forvaltar Philippe Sissener, seier no at dei har foreslått ein alternativ plan.

– Vi er ei konsentrert gruppe obligasjonseigarar som har komme med eit konstruktivt forslag til selskapet, seier han.

– Små endringar

Ifølgje Philippe Sissener utgjer gruppa over 20 prosent av obligasjonseigarane i begge dei to låna Norwegian ønsker å utsetje forfallet for.

Han vil ikkje gå inn på detaljar i skissa som no er lagt fram.

– Forslaget inkluderer nokre små endringar som gjer at det er betre for obligasjonseigarane, seier Sissener.

Norwegian ønsker ikkje å kommentere utspelet.

Tidlegare måndag melde DN at fondet Sissener Canopus har selt Norwegian-aksjar for om lag 16 millionar kroner.

