Gjekk tomme for stemmesetlar til Høgre og Arbeidarpartiet i Tønsberg

Måndag måtte ein veljar be om å få fylt på med listene til Høgre då ho skulle stemme i Slagenhallen i Tønsberg kommune, skriv Tønsbergs Blad.

Kvinna, som ønsker å vere anonym, seier at ein valfunksjonær meinte det kunne vere snakk om sabotasje.

Leiar for vallokalet i Slagenhallen, Kåre Solberg, seier til avisa at han ikkje kjenner til den konkrete situasjonen, men at det er mange avlukke å halde kontroll på.

– Det skjer iblant ting i eit vallokale. Nokon gonger blir det tomt, andre gonger kan listene vere lagt feil. Det er umogleg å seie om dette er sabotasje eller noko anna, men i tilfelle der det er tomt, blir listene fylt opp igjen med ein gong, seier Solberg til avisa.

Ifølgje Dagbladet fekk valkorpset fylt opp dei tomme listehyllene kjapt. I eit kort oppsummeringsmøte på kvelden gjekk dei tillitsvalde i kommunen gjennom situasjonen.

– Meldingane kom frå vallokala i Sem og i Slagen ved 13-14-tida. Tilfeldig eller ikkje – det var stemmebunkane til dei to største partia i Tønsberg som var borte eller nesten heilt tømt, seier varaordførar og nestleiaren i valstyret Bent Moldvær til Dagbladet.

– Vi har ikkje grunnlag for å spekulere i om det kan ha vore sabotasje. Vi har opplevd før at nokon har sikra seg vallister som suvenirar, seier varaordføraren, som melder om jamn straum til dei 14 vallokala til kommunen og godt frammøte utover kvelden.

