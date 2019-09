Carl I. Hagen droppar valvaka til Frp

innenriks

I hovudstaden samlar Frp-medlemmene seg på hotell Bristol måndag kveld for å følgje oppteljinga av stemmene saman. Men Hagen planlegg ikkje å ta turen innom, ifølgje Dagbladet.

– For ein gongs skuld skal eg vere heime. Det blir første gong på 45 år eg ikkje vil vere til stades. Eg har inga rolle lenger og er ikkje kandidat, seier Hagen.

Framstegspartiet ligg an til å gå tilbake frå eit allereie dårleg kommuneval i 2015 på 9,5 prosent.

For nøyaktig seks år sidan – på valkvelden i 2013 – opplyste Carl I. Hagen òg at han ikkje kom til å vere til stades under valvaka til Frp i Oslo, den gongen overfor VG. No hevdar han bestemt han var til stades.

