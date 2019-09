Bompengepartiet møtte bompengepartiet i retten

innenriks

Det nasjonale partiet krev at grupperinga i Oslo straks må slutte å bruke partinamnet og partilogoen, og dessutan at dei ikkje kan stå fram som eit lokallag av FNB. Saka kom til behandling hos Oslo byfutembete måndag.

Advokat John Christian Elden, som representerer saksøkjarane i FNB, beskreiv for retten ei utbrytargruppe lokalt i Oslo som har prøvd seg på eit kupp. Dette vart møtt med latter i retten frå motparten, skriv Stavanger Aftenblad.

Vil ha kontingentpengane

Oslo-foreininga har oppretta ei eiga innmeldingsside. Sida held lister over medlemmer og kontingentpengar for seg sjølv, utan at FNB sentralt har innsyn, forklarte Elden.

70.000 kroner som er samla inn lokalt, bør gå til partiet sentralt, meinte han.

– Dei pengane skal brukast på fylkeslaget, ikkje supporterforeininga, argumenterte Elden, ifølgje Dagbladet.

Det har vore splid internt i Oslo om korleis ein skal stelle seg til FNB sentralt. Den rettslege avklaringa står dermed ikkje mot heile lokallaget, men ei fløy. Elden fortalde retten at det nyleg er oppretta eit nytt, eige og lovleg lokallag i Oslo.

-Veit ikkje kven dei stemmer på

FNB håpte at spørsmålet ville vore avklart i god tid før valdagen, men det var ikkje mogleg fordi det ikkje var kapasitet hos Oslo byfutembete tidlegare. Uheldig, meinte Elden, og kommenterte kva for ei tyding det kan få for veljarane:

– At dei ikkje har peiling på kva for eit parti dei stemmer på eller kva for personar dei stemmer på viss dei stemmer i Oslo, sa han til Aftenbladet.

Den rettslege behandlinga får ikkje direkte innverknad på sjølve valet til Oslo bystyre. Men det kan ha tyding kva for ei fløy kandidatar som eventuelt blir vald inn.

Ikkje politisk usamde

Det har vore ei rekke konfliktar internt i FNB Oslo og mellom det nasjonale partiet og den lokale grupperinga. Tvisten botnar i administrative spørsmål, ikkje politiske, har Cecilie Lyngby, andrekandidat for FNB Oslo, tidlegare forklart for NRK.

Det dreier seg om usemje om kven som kan kalle seg partileiar, kven som skal ha kontroll over medlemslister og kontingent og kva for vedtekter som ligg til grunn for lokallaga.

– Ekskludert utan heimel

Kasserer Per-Ivar Bergo, som har forfatta tilsvaret på vegner av dei saksøkte, understreka at Oslo-avdelinga vart etablert som eit partiledd. Vidare skriv han at det var FNB nasjonalt som gav beskjed om at namnet Folkeaksjonen nei til meir bompengar Oslo skulle nyttast.

Dei saksøkte meiner FNB nasjonalt har ekskludert eit heilt partiledd og over tusen medlemmer, utan å ha heimel til det i vedtektene.

