Bergen: Bompengepartiet gjer brakval – Ap halvert, viser førehandsstemmer

Tala er baserte på 62.000 opptalde førehandsstemmer.

Dermed har Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) klart å halde stand heilt inn til valet, sjølv om resultatet er noko lågare enn dei mest optimistiske meiningsmålingane kunne tyde på. På eit tidspunkt vart FNB målt til 25 prosent oppslutning på gallupen.

Partiet kan få ei like stor gruppe i bystyret som Arbeidarpartiet.

Arbeidarpartiet går som venta kraftig tilbake og får drygt 19 prosent oppslutning. Dette er litt over halvparten av kva partiet oppnådde for fire år sidan, og partiet er berre marginalt større enn FNB.

Høgre vippar rett under 20 prosent og går dermed tilbake litt over 2 prosentpoeng. Partiet ligg likevel an til å bli største parti i Bergen.

Basert på førehandsstemmene ligg byrådskoalisjonen som er i dag av Ap, Venstre og KrF an til å få 17 av 67 mandat i bystyret og er dermed langt unna fleirtal.

Skal Arbeidarpartiet behalde makta, utan innverknad frå FNB, må det inngå ein brei koalisjon med SV, MDG, Sp, Venstre og Raudt, ifølgje utrekningane basert på 62.000 førehandsstemmer.

Høgre vil ikkje få fleirtal saman med Frp, sjølv med støtte frå FNB.

I alt har 223.000 personar stemmerett i Bergen.