innenriks

Juryen gir prisen til dei to for deira ypparlege engasjement for å styrke dei norsk-tyske banda.

«Gjennom sitt arbeid formidler de kunnskap om det respektive annet land til et bredt publikum og bidrar derved vesentlig til økt bilateral forståelse», heiter det mellom anna i grunngivinga.

Prisen blir delt ut 16. oktober under bokmessa i Frankfurt, der Noreg i år er gjesteland.

