Telenor droppar fusjon med malaysisk telekomselskap

Det melder Telenor fredag morgon.

– Dei siste fire månadene har begge partar gjort due diligence og jobba mot å komme til ein avtale i tredje kvartal 2019. På grunn av nokre kompleksitetar knytte til den moglege samanslåinga har partane vorte samde om å avslutte samtalane, skriv Telenor i ei pressemelding.

Selskapa understrekar likevel at det er eit sterkt strategisk rasjonal for diskusjonane og ser ikkje bort frå at ein transaksjon kan vere mogleg i framtida.

Kan ha vorte stoppa av palmeoljeusemje

Dagens Næringsliv har spurt Telenor om kva selskapet meiner med at «kompleksiteter relatert til den mulige sammenslåingen» førte til at fusjonen vart lagt på hylla.

– Kompleksitetar refererer vel berre til at det er område vi ikkje har vorte samde om. Vi går ikkje inn på detaljerte grunnar til kvifor vi ikkje vart samde. Diskusjonar av denne typen er ganske komplekse, seier kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor til avisa.

E24 skriv samtidig at analytikarar dei har snakka med, peikar på at det gjekk rykte i malaysiske aviser om at fusjonsprosessen hadde stoppa opp på grunn av politiske usemjer om import av palmeolje frå Indonesia til Europa.

Synergiar på 43 milliardar kroner

Ein fusjon mellom dei to selskapa ville ha gjort det nye selskapet til det klart største i Malaysia og til eit av dei største i Asia. Det ville òg vorte eit av dei største infrastrukturselskapa i verda med 60.000 tårn.

– Dette er snakk om eit stort selskap med nesten 300 millionar kundar og ei omsetning på nær 13 milliardar dollar (om lag 113 milliardar kroner). Det blir omtrent like stort som det Telenor er i dag, sa konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til NTB i mai då samtalane vart offentleggjorde.

Det var rekna med at synergiane ville bli på 43 milliardar kroner.

