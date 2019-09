Siste dag med førehandsstemming: Ein del køar i byane

innenriks

Utover kvelden og ettermiddagen, når folk er ferdige på jobb, er det venta at køane vil auke ytterlegare.

Her er førebels status for dei store byane:

Oslo:

Kommunikasjonssjef for valet i Oslo, Ingvild Åsgård, opplyser at det har komme meldingar om ein del kø.

– Det plar som regel å vere køar når førehandsstemminga går mot slutten. Av erfaring plar det vere mest trafikk ved valbuene i sentrum, altså ved Egertorget, Rådhuset, Grønland torg og Vinkelgården, seier ho til NTB.

Åsgård påpeikar at dei totalt har 20 stemmestader, og at det dermed kan vere lurt å stemme ute i bydelane. Ho minner òg om at vallokala har ope både søndag og måndag i hovudstaden.

– På valdagen har vi 103 lokale opne, opplyser ho.

Alle dei som ikkje skal vere i heimkommunen søndag og måndag, er nøydde til å førehandsstemme for å få stemma si levert.

Opningstider for Oslos vallokale finn ein her.

Trondheim:

Valsekretariatet har fått meldingar om ein del kø. Spesielt ved stemmelokalet ved Øya helsehus ved St. Olavs hospital.

Opningstider for vallokala i Trondheim finn ein her.

Stavanger:

Det er ikkje komme meldingar om særleg meir kø enn normalt på dei seks førehandsstemmestadene i kommunen, opplyser valansvarleg Karen Hirth Thorsen.

Opningstider for vallokala i Stavanger finn ein her.

Bergen:

Det blir meldt om ein del køar på førehandsstemminga. Opningstider for vallokala i Bergen finn ein her.

Resten av landet:

Til saman 2.037 vallokale er opne på valdagen måndag 9. september. 154 kommunar har òg val søndag.

Opningstidene varierer frå stad til stad, men alle må stenge seinast klokka 21. Meir informasjon her.

