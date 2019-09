Rovviltnemndene vil skyte tre ulveflokkar i ulvesona

innenriks

– Vi vedtok å ta ut to heilnorske og eitt grenserevir. Vi tar ut Letjenna og Mangen, og dessutan grensereviret Rømskog, seier nemndleiar i Hedmark, Arnfinn Nergård, til NTB.

Rømskog-flokken har tilhald både på norsk og svensk side av grensa. Vedtaket vart fatta med sju mot to stemmer, nemleg MDG og SV.

– Grunngivinga går på at vi har eit bestandsmål på 4–6 ynglingar årleg, og då skal tre av dei vere heilnorske. Vi ligg over det bestandsmålet. Viss ein tar ut det vi har sagt, vil vi i dårlegaste fall ende på 5,5 ynglingar, men antakeleg litt over det, forklarer Nergård.

Han viser til Stortingets vedtak om at ein skal forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mogleg.

Fredagsvedtaket vart fatta på eit felles nemndmøte på Hamar for rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfattar Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. På møtet vart fastsetjing av kvote og område for lisensfelling av ulv innanfor ulvesona i 2020 behandla.

Meir bråk

Siste ord er likevel ikkje sagt når det gjeld skyting av ulv i ulvesona.

– Vedtaket blir garantert klaga på frå fleire sider, seier Nergård.

Neste skritt når eventuelle klager finst, er at Miljødirektoratet kjem med ei tilråding. Til slutt er det Klima- og miljødepartementet som skal fatte ei endeleg avgjerd i saka.

Dei siste åra har tilrådinga komme i starten av desember, medan det endelege vedtaket først kjem rett før jul.

Jaktsesongen startar 1. januar.

Regjeringa vedtok i desember i fjor for første gong å tillate å skyte ein ulveflokk, den såkalla Slettås-flokken i Trysil, innanfor ulvesona.

Varslar klage

NOAH varsla allereie kort tid etter nemndmøtet at vedtaket vil bli klaga på, og dyrevernsorganisasjonen meiner avgjerda om skyting av ulv innanfor sona betyr oppheving av ulvesona.

– NOAH reagerer kraftig på ei slik gradvis utholing av meininga med ulvesona – å gi kritisk trua ulv ekstra høgt vern, seier NOAH-leiar Siri Martinsen.

– Lova gir ikkje heimel for å skyte kritisk trua ulv berre fordi eit tilfeldig bestandsmål er oppnådd, seier ho.

I sommar fekk NOAH medhald av Sivilombodsmannen i at Klima- og miljødepartementet ikkje grunngav avslaget sitt godt nok på ei oppfordring om å utsetje skyting av Slettås-flokken.

Rovviltnemndene i region 4 og 5 skulle opphavleg behandle felling av Letjenna-flokken og eit forslag om å felle Rømskog-flokken på eit møte 20. august. Men sidan den sistnemnde flokken held til både i Noreg og Sverige, måtte dei norske nemndene vente på ei fråsegn frå svenske styresmakter i saka.

