Regjeringa set av 400 millionar kroner til sjukeheimskjøkken

Med tilskotsordninga kan kommunar bygge eller pusse opp kjøkken på sjukeheimar og eldrebustader som alt er i drift, og sende over halve rekninga til staten.

– Vi veit jo med oss sjølv at når vi er sjuke, så er ikkje matlysta på topp. Då er det viktig at maten vi får servert ser og smakar godt. Ved å få kjøkkenet tilbake, kan sjukeheimen sørgje for at eldre som har dårleg matlyst, får mat dei faktisk har lyst på. Det er utruleg viktig, seier Listhaug.

Ho påpeikar at om lag ein tredel av eldre på sjukeheim og dei som får omsorg i kommunane, er underernærte eller står i fare for å bli det.

Tilskotsordninga vart varsla i revidert nasjonalbudsjett i vår. I statsbudsjettet i haust varslar regjeringa at den set av 400 millionar kroner over fire år. Kommunane kan søke støtte frå 1. oktober. Saman med tilskotet får kommunane òg momskompensasjon og dermed dekkjer staten 60 prosent.

Tilskotsordninga gjeld bygging eller oppussing av produksjonskjøkken i sjukeheim som allereie eksisterer. Ei anna ordning, investeringstilskot, gir støtte til bygging av nye sjukeheim, inkludert kjøkken.

– Personalet viktigast

– Det er bra med fleire lokale kjøkken, men det blir ikkje automatisk eit bra resultat, seier Arnt Steffensen leiar i Kost- og ernæringsforbundet, som organiserer institusjonskokkar.

Ifølgje Steffensen gjer det ikkje så stor forskjell om maten er produsert i etasjen under eller tre kilometer unna. Det som er viktig er korleis maten ser ut når den kjem på bordet.

Problemet er at kompetansen til pleiarar og helsefagarbeidarar varierer.

– Det er der det skjer seg, ifølgje Steffensen, som meiner eigen matvert på sjukeheimen vil løyse mykje. Då slepper pleiarane å førebu serveringa innimellom alle dei andre oppgåvene dei har.

– Dei får dårleg tid. Då får vi dei forferdelege bilda vi ser på Facebook, seier Steffensen.

Eit ofte brukt argument for å hente kjøkkena tilbake til sjukeheimane, er at matlukt i gangane vekkjer matlyst. Men det gjeld ikkje alle som er sjuke eller går på medisinar, påpeikar han.

Usikre tal

Om lag fire av ti sjukeheimar manglar produksjonskjøkken, får NTB opplyst frå Helsedepartementet, men kor mange nye eller renoverte kjøkken ein får for 100 millionar kroner i året, kan dei ikkje svare på.

Det er dyrt å bygge storkjøkken etter Mattilsynets krav. Solabladet kunne i mars melde at det vil koste opptil 24 millionar kroner å bygge kjøkken på sei tre sjukeheimane i Sola kommune.

– Pengane renn ut når ein skal bygge produksjonskjøkken. Du kan ikkje berre kjøpe dei på Ikea, konstaterer Steffensen.

