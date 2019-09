Per Sandberg vil bli direktør i Nordre Land

innenriks

Sandberg er ein av ni søkarar til stillinga og har allereie vore til intervju.

– Eg har lang og brei erfaring, og har søkt mange jobbar. Stillinga i Nordre Land bør vere spennande for kven som helst. Den som får han vil saman med andre kunne sørge for at Nordre Land blir den beste kommunen i landet. Om det skulle bli meg, så skal eg klare nettopp det, seier han til Oppland Arbeiderblad.

Den nyoppretta stillinga svarer til ei stilling som kommunalsjef.

Sandberg er for tida busett i Mandal, men seier at han vil flytte til Nordre Land om jobben blir hans.

I august i fjor gjekk han av som fiskeriminister og nestleiar i Frp. Dette skjedde etter avsløringar om at Sandberg, mot PSTs råd, hadde tatt med tenestetelefonen på ei privat reise til Iran utan å varsle Statsministerens kontor om reisa. Sandberg sjølv har meint avgangen ikkje kom av mobilbruken, men korleis media og andre politikarar jaga og «misbrukte» forholdet til den nye kjærasten hans, norsk-iranske Bahareh Letnes.

Sidan han gjekk av har han stått utanfor politikken, men har varsla at han på eit eller anna tidspunkt vil gjere comeback.

(©NPK)