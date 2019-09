MDG vil ha vekk éin av tre bilar i storbyane

innenriks

MDG vil dermed gå mykje lenger enn regjeringas nullvekstmål om at all trafikkvekst i byane skal skje med kollektiv, sykkel eller gonge.

– Nullvekstmålet held ikkje dersom vi skal no klimamåla i Parisavtalen og skape byar som er trivelege å bu i. Derfor vil Dei Grøne kutte biltrafikken i byane med ein tredel fram mot 2030, seier partiets førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, til NTB.

Kutte kollektivprisar

Dei siste fem åra har talet på personbilar i Noreg auka med drygt 10 prosent til over 2.750.000 bilar. Om lag 230.000 av dei er i Oslo, medan Bergen har nesten 107.000 og Trondheim drygt 75.000, ifølgje tal frå SSB.

For å få biltrafikken ned må fleire over på kollektiv. MDG vil kutte kollektivprisane med 20 prosent, noko som skal betalast med meir bompengar.

– Undersøkingar i Oslo viser at tre av fire heller vil ha kutt i kollektivprisane enn at det blir billegare å køyre bil. Regjeringas svar har vore å kutte bilavgiftene med over 11 milliardar kroner og auke avgiftene på kollektivtransport, seier Lan Marie Berg.

MDG vil òg auke bomsatsane for å sikre tilskota til kollektivtrafikken, dersom inntektene frå bomringane går ned som følgje av færre bilar, opplyser partiet.

Tett sprang i Bergen

I Bergen haler MDG no innpå bompengemotstanderne i FNB og ligg mindre enn eitt prosentpoeng bak på den siste målinga på VGs partibarometer.

– No blir det planlagt store motorvegar i alle himmelretningar inn mot Bergen sentrum, samtidig som Venstre i regjering har skrive under på ein avtale som ikkje gir oss moglegheit til å auke bompengane. Det er heilt absurd når målet er færre bilar, ikkje fleire, seier MDGs førstekandidat i Bergen, Thor Haakon Bakke, til NTB.

