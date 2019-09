Innbyggarane under Mannen kan flytte heim – for godt

innenriks

Etter at geologar hadde undersøkt fjellområdet ved Veslemannen i Rauma i nærare to timar fredag, mellom anna med helikopter, kunngjorde Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) at alle evakuerte kunne flytte heim.

– Det er først og fremst ein gledeleg dag for bebuarane som har hatt ein krevjande situasjon i fleire år. No vil alle som har levd med denne belastinga, få ein rolegare kvardag utan evakueringar som følgje av fare for skred frå Veslemannen, seier NVE-direktør Ketil Lund.

Konklusjonen til geologane er at det ikkje er sannsynleg med fleire store skred frå dette fjellpartiet.

Store mengder

Det etterlengta raset starta torsdag med ei rekke større og mindre skred frå fjellpartiet, før det kraftigaste skredet gjekk ved 21-tida. Mellom klokka 23 torsdag kveld og klokka 4.45 fredag morgon vart det registrert ytterlegare 24 ras, ifølgje ein rapport frå Sivilforsvaret.

Seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE antydar at om lag 50.000 kubikkmeter stein har losna frå fjellet – omtrent like mykje som 20 olympiske symjebasseng.

Sidan 2014 har folk i området vore nøydde til å evakuere heimane sine 16 gonger. I tillegg har togtrafikken på Rauma-banen vore innstilt ei rekke gonger, og i fjor måtte all godstrafikk flyttast over på veg på grunn av alle forstyrringane.

Stor tyding

Veslemannens fall vil få mykje å seie for Rauma-samfunnet, meiner ordførar Lars Olav Hustad (H).

– Eg har stor tru på at godstrafikken no vil komme på sporet igjen, bokstaveleg talt, seier Hustad til NTB.

Ordføraren har ikkje tal på kor mange gonger Mannen og Veslemannen har vore tema på møte i kommunen eller kor mange gonger han har sete i telefonen med NVE og geologane.

– Eg tør ikkje tenke på kor mange timar vi har lagt ned i dette. Men det viktigaste no er at folk kan flytte tilbake, seier Hustad.