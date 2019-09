Her kan Dei Grøne hamne på vippen

innenriks

Miljøpartiet Dei Grøne nådde eit historisk høgt nivå på 5,7 prosent på gjennomsnittet av nasjonale målingar i august, ifølgje nettstaden Pollofpolls.

Eit valutfall i tråd med denne oppslutninga vil truleg gi partiet vippemakt mellom høgre- og venstresida i Oslo, Nordre Follo, Ålesund, Tønsberg, Færder og Frp-bastionen Bjørnafjorden (tidlegare Os kommune) når veljarane har kunngjort dommen sin.

– Vi lovar å ta krava frå klimastreikarane på alvor og kutte utslepp i alle kommunar der vi får makt, seier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG til NTB.

Bergen, Trondheim og Tromsø

I tillegg til dei seks kommunane nemnde over, meiner MDG partiet har gode moglegheiter til å hamne på vippen òg i Bergen, Trondheim, Nye Asker, Tromsø, Nittedal, Voss og Søndre Land.

Men medan ingen av blokkene i Oslo får fleirtal utan MDG, er bildet i Bergen, Trondheim og Tromsø langt meir komplisert:

* I Bergen er to av MDGs mandat usikre, og ein brei sentrums – høgre-koalisjon med bompengepartiet kan få fleirtal utan MDG.

* I Trondheim må høgresida ha med MDG, medan venstresida kan få fleirtal utan Dei Grøne viss Raudt blir med.

* Også i Tromsø kan det bli raudgrønt fleirtal utan MDG viss Raudt blir med.

– Uforståeleg

MDG og Frp er motpolar i bompengedebatten. Men medan MDG ser ut til å ha styrkt seg som følgje av diskusjonen, har Frps veljarar rømt til Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB).

For to veker sidan la regjeringspartia fram ei løysing på bompengestriden, og Frp-leiar Siv Jensen er ikkje i tvil om at auka MDG-innverknad vil gi bilistane trøbbel.

– Det vil bli vanskelegare å komme seg fram, færre parkeringsplassar og antakeleg meir bompengar, seier Jensen til NTB under eit besøk på «bompengeslagmarka» Bergen.

Ho ristar på hovudet av at MDG i Oslo har avvist tilbodet staten har til kommunane om å auke det statlege bidraget frå 50 til 66 prosent i bypakkane.

– Det er heilt uforståeleg. Då er det bilen i seg sjølv ein er imot, sjølv om vi no fører ein elbilpolitikk som gjer at det no kjem stadig fleire nullutsleppsbilar på vegane, seier Jensen.

Men Hermstad hos MDG understrekar at færre bilar i byane gir mindre kø, kork og kaos.

– Det er latterleg å høyre Frps håplause påstandar om at vi hatar bilar. Det er feil, men vi vil prioritere syklistar og gåande og kollektivtransport føre bilistar i byane, seier han.

«Null truverd»

Finansminister Siv Jensen er òg klar på at MDG-politikk på nasjonalt nivå vil vere ein trussel mot norsk økonomi.

– Dei legg ein veldig reell trussel på Noregs aller viktigaste distriktsarbeidsplass, nemleg Noregs olje- og gassindustri, som sysselset 225.000 menneske. Å skulle legge ned det nærast over natta ville fått fatale konsekvensar for arbeidsplassar og inntekter til statskassa og evna vår til å finansiere velferda, seier ho.

Oljekranene må stengast for å nå klimamåla, og oljejobbar må erstattast med grøne arbeidsplassar, repliserer Hermstad. Han presiserer òg at MDG aldri har sagt at oljekranene skal stengast på dagen.

– Når Siv Jensen meiner at å satse vidare på å vere avhengig av olje er bra for klimaet, så seier det alt om kvifor Frp har null truverd i klimapolitikken, seier han.

MDG vil ha ein oljeutfasingskommisjon som skal planlegge avviklinga av næringa.

