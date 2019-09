Høie vil greie ut om drifta av luftambulansetenesta

innenriks

Ekspertgruppa skal vurdere det noverande systemet opp mot andre driftsformer, som til dømes offentleg eller ideell drift og sjå på forbetringsmoglegheiter i den gjeldande modellen.

Det er utfordringane ved operatørbytet i sommar og spesielt korleis det gjekk ut over beredskapssituasjonen, som er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie (H) no vil at eit uavhengig utval skal sjå nærare på ulike driftsalternativ.

– Luftambulansen er viktig for tryggleiken til folk, og utgreiinga i ekspertgruppa er sentral for å få eit godt grunnlag for å vurdere den framtidige organiseringa av tenesta. Det er viktig at ekspertgruppa involverer alle relevante aktørar i arbeidet, seier Høie.

Oppdraget til gruppa er å gjennomgå erfaringane med operatørbytet, beskrive aktuelle modellar for framtidig drift av luftambulansetenesta, og beskrive fordelar, ulemper og risiko ved dei ulike modellane. Mandatet gir òg rom for å beskrive utfordringane og konsekvensane av dagens modell, som i praksis er ein monopolsituasjon.

Ekspertgruppa skal levere ein rapport innan utgangen av 2020. Tidlegare regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs skal leie ekspertgruppa.

